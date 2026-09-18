Italia, gioia grande per l'ex azzurro Gaetano: in arrivo la prima convocazione
Il ct Roberto Mancini si appresta a varare una vera e propria svolta anagrafica e d'organico per la Nazionale italiana. In vista delle prossime sfide di Nations League, l'elenco dei nuovi convocati dal ct punta in maniera decisa sul ringiovanimento del gruppo e sul talento emergente. Tra questi c'è anche l'ex azzurro Gaetano oltre a Vergara. I nuovi volti segnalati dalle indiscrezioni di Sky Sport includono:
Issa Doumbia (Centrocampista, 22 anni, Sporting Lisbona): reduce da un ottimo impatto nella Primeira Liga portoghese dopo l'esperienza in Serie B.
Alessandro Romano (Centrocampista, 20 anni, Cagliari): tra i profili giovani con maggiore continuità e personalità in mezzo al campo.
Mohamed Ali Zoma (Attaccante, 23 anni, Norimberga): protagonista di un avvio di stagione importante in Germania con 5 reti in 5 partite.
Antonio Vergara (Centrocampista/Ala, 23 anni, Napoli): in forte ascesa nelle gerarchie di Allegri nel club azzurro, pronto a prendersi spazio tra gli esterni offensivi della Nazionale.
Michael Kayode (Difensore, 22 anni, Brentford): prospetto per la corsia di destra di rientro tra i profili osservati per la difesa.
Sebastiano Esposito (Attaccante, 24 anni, Sassuolo)
Gianluca Gaetano (Centrocampista, 26 anni, Atalanta): profili pronti a dare qualità e maturità nel reparto d'attacco e di costruzione
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro