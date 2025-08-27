Ufficiale FC26, che novità! C'è lo Stadio Maradona: l'annuncio del Napoli con la voce di Geolier

"Ogni ragazzo sogna di giocarci. E ora, il sogno diventa realtà: la casa di Diego è tornata. Lo Stadio Maradona è tuo. Il Club è tuo", così scrive il Napoli sui suoi canali social, mostrando lo Stadio Diego Armando Maradona che farà parte degli impianti di EA SPORTS FC™ 26.

Nel contenuto video c'è la voce del rapper napoletano Geolier a spiegare l'attesa per questa novità.