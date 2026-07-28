Italia, Mancini pronto a tornare ct: i nomi del possibile staff
Mancini verso la Nazionale: Schira anticipa i componenti del possibile nuovo staff tecnico.
Roberto Mancini è sempre più vicino a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, affiancato da Claudio Ranieri. Dopo le dichiarazioni del presidente della FIGC, Gabriele Malagò, si attendono ormai soltanto le firme e i comunicati ufficiali che dovrebbero sancire il nuovo corso della selezione azzurra.
Schira anticipa la composizione dello staff
Nel frattempo, il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira ha anticipato sul proprio account X quella che potrebbe essere la composizione dello staff tecnico del nuovo ct. Secondo quanto riportato, al fianco di Roberto Mancini ci saranno Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi e Leonardo Bonucci, mentre Marco Roccati ricoprirà il ruolo di responsabile dei portieri della Nazionale italiana.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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