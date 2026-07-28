Ranking UEFA 2026-2027, Napoli al 26° posto: la nuova classifica aggiornata
L'UEFA ha pubblicato l'aggiornamento dei coefficienti ufficiali per la stagione 2026-2027, determinanti per la composizione delle fasce nei sorteggi di Champions League, Europa League e Conference League. Dopo il cammino europeo della scorsa stagione, conclusosi con l'eliminazione nella fase campionato di Champions League, il Napoli consolida il proprio punteggio e si colloca al 26° posto della graduatoria continentale.
Le italiane nel ranking UEFA
Tra i club italiani è l'Inter a guidare la classifica, occupando il quinto posto assoluto. Alle sue spalle figurano Roma (13ª), Fiorentina (16ª), Atalanta (21ª) e Milan (25ª), tutte davanti al Napoli, che si attesta in 26ª posizione. Dietro gli azzurri, invece, si trovano Juventus (31ª) e Bologna (65ª). Il ranking UEFA rappresenta uno strumento fondamentale per la definizione delle teste di serie nelle competizioni europee della stagione 2026-2027 e potrà subire ulteriori variazioni nel corso dell'annata con i risultati ottenuti dai club nelle coppe continentali. Di seguito le prime 10 posizione del ranking.
Bayern Monaco
Arsenal
Real Madrid
PSG
Inter
Manchester City
Barcellona
Liverpool
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
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