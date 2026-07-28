Ufficiale Ranking UEFA 2026-2027, Napoli al 26° posto: la nuova classifica aggiornata

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Ranking UEFA aggiornato: Napoli 26°, Inter migliore italiana davanti a Roma e Milan.

L'UEFA ha pubblicato l'aggiornamento dei coefficienti ufficiali per la stagione 2026-2027, determinanti per la composizione delle fasce nei sorteggi di Champions League, Europa League e Conference League. Dopo il cammino europeo della scorsa stagione, conclusosi con l'eliminazione nella fase campionato di Champions League, il Napoli consolida il proprio punteggio e si colloca al 26° posto della graduatoria continentale.

Le italiane nel ranking UEFA

Tra i club italiani è l'Inter a guidare la classifica, occupando il quinto posto assoluto. Alle sue spalle figurano Roma (13ª), Fiorentina (16ª), Atalanta (21ª) e Milan (25ª), tutte davanti al Napoli, che si attesta in 26ª posizione. Dietro gli azzurri, invece, si trovano Juventus (31ª) e Bologna (65ª). Il ranking UEFA rappresenta uno strumento fondamentale per la definizione delle teste di serie nelle competizioni europee della stagione 2026-2027 e potrà subire ulteriori variazioni nel corso dell'annata con i risultati ottenuti dai club nelle coppe continentali. Di seguito le prime 10 posizione del ranking.

Bayern Monaco

Arsenal

Real Madrid

PSG

Inter

Manchester City

Barcellona

Liverpool

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen