Filmauro, un successo il ritorno al cinema di Vacanze di Natale in versione restaurata: l'incasso

Vacanze di Natale della Filmauro conquista al botteghino del 30 dicembre la media copia più alta d’Italia e quasi 500.000 euro d’incasso in un giorno

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vacanze di Natale della Filmauro conquista al botteghino del 30 dicembre la media copia più alta d’Italia e quasi 500.000 euro d’incasso in un solo giorno. Ieri in tantissime sale si è registrato il sold out per la commedia cult di Natale firmata da Carlo Vanzina, prodotta dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuita nelle sale in versione restaurata e rimasterizzata da Nexo Digital a 40 anni dall’uscita al cinema del film.

I cinema si sono riempiti di appassionati che hanno accolto l’invito a scegliere un dress code rigorosamente ispirato agli anni Ottanta e che hanno cantato, ballato e recitato le battute più celebri del film. Inoltre, per accontentare i tanti fan che non sono riusciti a rivederlo, la pellicola tornerà nelle sale solo per un altro giorno il 6 gennaio.