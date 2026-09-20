Fiorentina-Napoli, da Firenze: “Nessuna rissa al Franchi”, la ricostruzione dell'accaduto

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FirenzeViola ricostruisce la tensione sugli spalti durante Fiorentina-Napoli: nessuna rissa e intervento degli steward.

Momenti di tensione sugli spalti del Franchi dopo il gol del Napoli, ma nessuna rissa. È quanto ricostruito da FirenzeViola.it in merito all'episodio avvenuto dopo la rete di Gilmour. Circa cinque o sei sostenitori azzurri presenti in tribuna si sarebbero alzati per festeggiare il vantaggio, senza inizialmente provocare problemi. La situazione sarebbe cambiata quando uno dei tifosi avrebbe rivolto verso la Curva Ferrovia un gesto sessualmente esplicito e provocatorio, suscitando la reazione verbale degli spettatori nelle vicinanze.

Gli steward intervengono e allontanano il gruppo

Secondo la ricostruzione di FirenzeViola.it, non si sarebbe verificato alcun contatto fisico. Gli steward presenti nella zona della tribuna stampa e sulle scale della tribuna coperta sono intervenuti rapidamente, controllando i biglietti del tifoso e delle persone che erano con lui e invitandoli a mantenere la calma. Il gruppo è rimasto sotto osservazione per il resto del primo tempo e, durante l'intervallo, è stato accompagnato altrove dagli addetti alla sicurezza, facendo definitivamente rientrare la tensione.