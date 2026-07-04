Prima pagina Napoli fermo, Gazzetta dello Sport: "Milan prenota Gila. Inter, sprint per Khalaili"

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Napoli beffato nelle trattative Gila e Khalaili che sono ad un passo dal Milan e dall'Inter. Dopo una lunga attesa ed intensi rapporti tra Manna e Lotito, l'offerta blitz del Milan ha convinto la società della capitale e soprattutto il giocatore che adesso è ad un passo dai rossoneri.

Ne parla oggi in prima pagina la Gazzetta dello Sport in edicola. Spazio anche alla scoppiettante gara tra Argentina e Cabo Verde terminata 3-2 ai Mondiali: "Messi ma che paura" il titolo della rosea. In alto taglio dedicato alla pole position di Lewis Hamilton a Silverstone.