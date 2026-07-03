Ufficiale Juve Stabia, ecco l'annuncio: Stefanelli è il nuovo direttore sportivo

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Continuano i cambiamenti per la Juve Stabia in vista della nuova stagione. È imminente l'arrivo dell'allenatore Pietro De Giorgio dopo l'addio di Ignazio Abate, e intanto è stato annunciato il nuovo direttore sportivo: la società giallblu ha deciso di puntare su Stefano Stefanelli. Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di ds in diverse società di Serie B, come Pisa ed Empoli, ed è stato anche direttore dell'area scouting della Juventus nel 2024/25. Adesso, è pronto ad una nuova avventura con le Vespe.

Le prime dichiarazioni di Stefano Stefanelli ai canali ufficiali del club gialloblu: "Sono molto felice e orgoglioso di iniziare questa nuova avventura a Castellammare di Stabia. Arrivo in una piazza che vive di calcio, con una tifoseria passionale e una storia importante, e questo rappresenta per me uno stimolo enorme. Ringrazio il presidente Guerri per la fiducia che ha riposto in me. Ai tifosi chiedo di starci vicino come hanno sempre fatto, il loro sostegno sarà fondamentale durante tutta la stagione. Da parte mia posso garantire massimo impegno, disponibilità e la volontà di dare tutto per questi colori".