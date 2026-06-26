Tuttonapoli Allegri giocherà col 4-2-3-1? Come può essere la formazione del Napoli

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Napoli col 4-2-3-1 con Allegri? Vediamo come potrebbe essere lo schieramento del Napoli dopo l'addio di Conte: le scelte

Sono giorni di ipotesi tattiche aspettando l'ufficialità e la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore. Nel caso in cui Massimiliano Allegri dovesse optare per il 4-2-3-1, il Napoli prenderebbe forma con un assetto equilibrato e orientato sia alla solidità che alla qualità tra le linee. Tra i pali ci sarebbe Alex Meret, mentre la linea difensiva sarebbe composta da Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, con Miguel Gutiérrez oppure Mathías Olivera sulla corsia mancina a seconda dell’approccio tattico. Comunque entrambi meno offensivi di Spinazzola per avere più prudenza dietro.

La formazione di Allegri: il Napoli col 4-2-3-1

In mezzo al campo agirebbero Stanislav Lobotka e Scott McTominay, chiamati a garantire equilibrio, recupero palla e supporto alla costruzione. Sulla trequarti, invece, il tridente alle spalle di Rasmus Højlund vedrebbe David Neres e Alisson sugli esterni, con Kevin De Bruyne nel ruolo di rifinitore centrale (oppure Vergara), fulcro creativo della manovra offensiva. Un sistema pensato per valorizzare la qualità tecnica dei trequartisti, mantenendo al tempo stesso una solida struttura difensiva e una forte presenza fisica in mezzo al campo. Se ne parlerà dalle 11 in diretta a Radio Tuttonapoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Lobotka, McTominay; Neres, De Bruyne, Alisson; Hojlund. All. Allegri

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