Tuttonapoli Allegri-Napoli, il suo arrivo scatena una domanda tra i tifosi

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Da questa mattina Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, annunciato con il consueto tweet del presidente.

Già da tempo si sapeva che il futuro della panchina del Napoli sarebbe stato affidato al tecnico ex Milan, ma tutti eravamo in trepidante attesa dell'ufficialità oramai annunciata da giorni. La società oramai da anni si riserva di mettere in grande attesa il proprio pubblico, ecco la frase: "L'attesa aumenta il desiderio" fa proprio al caso del Napoli. Ora che però l'arrivo del tecnico livornese è realtà, tutti i tifosi vogliono la risposta alla prima grande domanda su questa operazione azzurra: "Perchè il presidente ha scelto Allegri"? Domanda giusta e che tutti si fanno, ma che troverà la sua risposta tra qualche settimana durante la sua presentazione ufficiale.

Allegri è la mossa Champions di ADL

Da anni il Napoli di ADL cerca un timoniere che poti la sua squadra avanti nella marea europea, basti pensare che l'ultimo traguardo importante in Champions League è stato raggiunto da Spalletti nel 2023, nella doppia sfida persa con il Milan ai quarti della stessa competizione. Se poi vogliamo tornare ancora più indietro, c'è la semifinale di Europa League persa sempre nel doppio confronto, ma stavolta contro il Dnipro. Insomma, troppo poco per una società al vertice da anni come quella azzurra. Ora con l'arrivo del mister livornese l'obiettivo di essere protagonisti anche in Champions è apertamente dichiarato.