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A Napoli inizia il ciclo Allegri, Corriere dello Sport: "Il 14 al San Carlo"

A Napoli inizia il ciclo Allegri, Corriere dello Sport: "Il 14 al San Carlo"
Oggi alle 08:50Notizie
di Daniele Rodia
La prima pagina del Corriere dello Sport

Prima pagina in edicola quest'oggi del Corriere dello Sport dedicata principalmente al doppio affare Inter con l'esterno seguito anche dal Napoli Khalaili ormai ad un passo dai neroazzurri ed al colpo in difesa Chalobah del Chelsea.  Taglio basso dedicato all'avvenuta firma sul contratto per Massimiliano Allegri presentato ieri sui social come allenatore del Napoli: per lui presentazione da star martedì 14 luglio al Teatro San Carlo.