Podcast Allegri giocherà col 3-4-2-1? Come può essere la formazione del Napoli

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Formazione Napoli, come sarebbe l'undici di partenza se Allegri dovesse scegliere il 3-4-2-1? Vediamo lo schieramento iniziale

Sono giorni di ipotesi tattiche aspettando l'ufficialità e la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore. Nel caso in cui Massimiliano Allegri dovesse scegliere il 3-4-2-1, il Napoli assumerebbe una struttura compatta e flessibile, con grande attenzione alle corsie e alla qualità tra le linee. Si ripartirebbe dal modulo di Conte, l'ultimo. Con Meret in porta, in difesa, il terzetto potrebbe essere composto da Giovanni Di Lorenzo o Mario Gila a destra, Amir Rrahmani al centro e Alessandro Buongiorno oppure Mathías Olivera sul centrosinistra, garantendo solidità e capacità di impostazione dal basso. Un reparto difensivo pensato per adattarsi alle diverse caratteristiche degli avversari e assicurare equilibrio nelle fasi di transizione.

Formazione Napoli: il 3-4-2-1 secondo Allegri

A centrocampo, sugli esterni, spazio alla spinta di Khalaili a tutta fascia da una parte e a Leonardo Spinazzola o Miguel Gutiérrez dall’altra, con compiti di ampiezza e copertura costante. In mezzo, la coppia formata da Stanislav Lobotka e Scott McTominay offrirebbe geometrie e fisicità. Sulla trequarti si aprirebbero diverse soluzioni: Kevin De Bruyne e Alisson alle spalle di Rasmus Hojlund rappresenterebbero l’opzione più tecnica e creativa, ma non mancherebbero alternative come David Neres accanto ad Alisson oppure Vergara, sempre in supporto al centravanti danese. Un sistema pensato per valorizzare la qualità tra le linee e rendere il Napoli imprevedibile in fase offensiva. Se ne parlerà dalle 11 in diretta a Radio Tuttonapoli.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Khalaili, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson; Hojund. All. Allegri

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