Allegri ufficiale al Napoli per la seconda volta: la prima quasi 30 anni fa

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Massimiliano Allegri torna al Napoli, questa volta da allenatore, riportando alla memoria anche la sua breve esperienza da calciatore in maglia azzurra. Il tecnico toscano aveva infatti vestito la maglia del Napoli nella stagione 1997-98, in un periodo particolarmente complesso per il club, segnato da difficoltà societarie e sportive che precedettero il fallimento. Per Allegri si trattò di una parentesi breve e poco incisiva: appena sette presenze in Serie A e nessun gol, in un contesto di squadra che faticava a trovare continuità e risultati.

Il ritorno in azzurro dopo quasi trent’anni

Oggi il suo ritorno rappresenta un cerchio che si chiude a distanza di quasi trent’anni, ma con un ruolo completamente diverso e con ambizioni decisamente più elevate. Allegri arriva infatti con un curriculum da allenatore di primissimo livello, costruito tra Milan e Juventus, e con l’obiettivo di riportare il Napoli stabilmente ai vertici del calcio italiano. L’esperienza maturata nelle grandi piazze e la capacità di gestione dei momenti complessi sono considerate tra le sue principali qualità. Il legame con il passato azzurro, seppur breve e lontano, aggiunge una nota simbolica a un ritorno che segna l’inizio di una nuova fase per il club e per il tecnico, chiamato ora a guidare un progetto ambizioso e ricco di aspettative.