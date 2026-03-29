Foto Funerale Savoldi, sulla bara di "Beppe gol" anche la sciarpa del Napoli

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Centinaia di persone hanno partecipato alla cerimonia per rendere omaggio all'ex bomber, accompagnandolo nell’ultimo saluto.

A Bergamo si sono svolti i funerali di Beppe Savoldi, storico attaccante rimasto nel cuore di tanti tifosi. Centinaia di persone hanno partecipato alla cerimonia per rendere omaggio all'ex bomber, accompagnandolo nell’ultimo saluto. Sulla bara, tra i simboli più significativi, anche una sciarpa del Napoli, a testimonianza del legame speciale costruito con la piazza partenopea durante la sua carriera.

Presenze illustri e ricordi dal mondo del calcio

Alla cerimonia erano presenti numerosi volti noti del calcio, tra cui Bortolo Mutti, l’ex portiere Pier Luigi Pizzaballa, lo svedese Glenn Strömberg e l’ex compagno Claudio Foscarini. Presente anche una delegazione del settore giovanile del Bologna, a sottolineare l’affetto e il rispetto del mondo calcistico per una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia del calcio italiano. Di seguito la foto della bara con la sciarpa del Napoli tratta dal sito del club rossoblù.