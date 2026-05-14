Astinenza Hojlund e 0 tiri in porta in 6 gare: Conte ha fatto notare una cosa
Hojlund non tira in porta da due mesi. Sei gare senza tiri in porta, per lui. Le ultime. Ma sono tanti i dati e le statistiche che fanno riflettere sul bomber. Conte, dopo la sconfitta con il Bologna, ha fatto notare un aspetto oggettivo: Hojlund ha vissuto una stagione letteralmente massacrante, interpretando pressoché da solo ogni maledetta domenica - e lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato - il ruolo di centravanti. Pause?
Soltanto per infortunio o influenza, ovvero casi rarissimi: ha giocato 42 partite su 46 e pur avendo debuttato alla terza di campionato è comunque il secondo della rosa per minutaggio complessivo e in Serie A alle spalle di McTominay. E ora, il Pisa: il giorno della Champions e del riscatto. Totale. Rasmus cerca gol utili alla squadra per chiudere il discorso qualificazione e anche a se stesso. Lo ha scritto il Cds oggi in edicola.
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