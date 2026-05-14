Video Di Lorenzo, pomeriggio a Piazza Plebiscito: era in città per il Giro d'Italia

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La presenza di Di Lorenzo ha acceso ancora di più l’entusiasmo del pubblico. L’atmosfera in Piazza del Plebiscito è stata festosa e colorata

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è stato tra i protagonisti della giornata vissuta oggi in Piazza del Plebiscito in occasione del passaggio del Giro d'Italia. La storica piazza napoletana si è riempita fin dalle prime ore del mattino di tifosi, appassionati di ciclismo e cittadini curiosi di assistere a uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno per la sesta tappa partita questa mattina da Paestum.

La presenza di Di Lorenzo ha acceso ancora di più l’entusiasmo del pubblico. L’atmosfera in Piazza del Plebiscito è stata festosa e colorata, con bandiere, cori e applausi che hanno accompagnato il passaggio della corsa rosa macchiata solo dal maltempo. La partecipazione di un volto così amato come Di Lorenzo ha rappresentato un ulteriore legame tra il calcio e gli altri grandi eventi sportivi ospitati da Napoli.