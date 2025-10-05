Ufficiale
Genoa, Ostigard out con il Napoli per infortunio: salterà anche la nazionale
TuttoNapoli.net
La Norvegia ha annunciato l'assenza di Leo Ostigard dal ritiro con la Nazionale e dunque nelle partite contro Israele (Qualificazioni Mondiali 2026) e Nuova Zelanda (amichevole). Per questo dunque il difensore del Genoa ha saltato anche - da ex della serata - il confronto diretto con la squadra di Conte, senza nemmeno essere convocato: il motivo è una frattura alle costole.
