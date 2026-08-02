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Festa Centenario, Il Roma: "Pe' cient'anne, che compleanno per il Napoli"

Festa Centenario, Il Roma: "Pe' cient'anne, che compleanno per il Napoli"
Oggi alle 09:40Notizie
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli ieri ha festeggiato ancora i cent'anni di storia con una grande festa partita da Piazza Carità e tenutasi poi a Piazza Plebiscito. Anche Il Roma oggi in edicola apre in prima pagina con le celebrazioni per il centenario: "Pe' cient'anne, che compleanno per il Napoli".