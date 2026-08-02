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Festa Centenario, Il Mattino titola: "Napoli, la passione fa 100"

Festa Centenario, Il Mattino titola: "Napoli, la passione fa 100"
Oggi alle 09:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Napoli, la passione fa 100". E' questo il titolo che propone oggi in prima pagina Il Mattino, all'indomani della festa per il compleanno di cent'anni del club. In 60 mila ieri sera hanno popolato Piazza del Plebiscito.