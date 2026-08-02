Prima pagina Festa centenario, Tuttosport: "Napoli, cent'anni di gloria e cuore"

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Anche Tuttosport dedica spazio al Napoli in prima pagina, con la festa del centenario andata in scena ieri e organizzata dal club. "Napoli, cent'anni di gloria e cuore", si legge in taglio basso. Il compleanno del club e la lunga festa vengono raccontati dal quotidiano.