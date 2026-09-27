Gilmour crea il centrocampista perfetto: per l’“aura” sceglie McTominay

Gilmour costruisce il centrocampista ideale e sorprende scegliendo McTominay per la categoria “aura”.

Direttamente dal ritiro della Scozia, dove si trova durante la sosta dedicata alle Nazionali, Billy Gilmour si è prestato a un gioco proposto da DAZN: costruire il proprio centrocampista ideale, scegliendo per ogni caratteristica un grande interprete del passato o del presente. Il giocatore del Napoli ha così svelato quali sono le qualità che apprezza maggiormente nel suo ruolo, chiamando in causa alcuni dei più grandi centrocampisti degli ultimi decenni.

Gilmour sceglie McTominay per l’“aura”

Tra le scelte dello scozzese spiccano Xabi Alonso per i passaggi, Andrea Pirlo per l'intelligenza calcistica, Steven Gerrard per leadership e motore, Isco per l'abilità, Frank Lampard per i tiri dalla distanza, Roy Keane per i contrasti, Paul Scholes per il piede destro e David Silva per il sinistro. La risposta più curiosa arriva però alla voce “aura”: Gilmour non ha indicato una leggenda del passato, ma il compagno nel Napoli e nella nazionale scozzese Scott McTominay. Le scelte di Gilmour: Passaggi: Xabi Alonso; intelligenza calcistica: Andrea Pirlo; leadership: Steven Gerrard; abilità: Isco; motore: Steven Gerrard; tiri dalla distanza: Frank Lampard; contrasti: Roy Keane; piede destro: Paul Scholes; piede sinistro: David Silva; aura: Scott McTominay.