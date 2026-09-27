Avellino, Cheddira subito protagonista: gol e 210' per l'ex attaccante del Napoli

Cheddira ha già segnato con l'Avellino: la sosta può completare l'inserimento dell'ex Napoli.

Dopo le prime cinque giornate, la Serie B si ferma per lasciare spazio alle Nazionali ed è già possibile tracciare un primo bilancio dei nuovi acquisti. In casa Avellino l'attenzione è soprattutto su Walid Cheddira, arrivato a titolo definitivo dal Napoli e legato al club irpino fino al 30 giugno 2030. L'attaccante è stato ufficializzato soltanto il 28 agosto, dopo la prima giornata, e ha quindi avuto poco tempo per assimilare i meccanismi della squadra di Alessandro Nesta. Nonostante ciò, ha giocato tutte le quattro gare successive, raccogliendo 210 minuti complessivi: titolare contro Modena, Palermo e Ascoli, mentre contro il Vicenza è subentrato dalla panchina.

Cheddira ha già trovato il gol: l'Avellino punta sull'ex Napoli

Il primo centro in biancoverde è arrivato alla quarta giornata contro il Palermo, quando Cheddira ha firmato il momentaneo 1-0 prima del pareggio rosanero. Un segnale importante per un attaccante reduce da una stagione con 33 presenze, quattro reti e un assist in Serie A tra Lecce e Sassuolo. L'Avellino arriva alla sosta con sette punti, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte: dopo il ko con l'Arezzo erano arrivati tre risultati utili consecutivi, prima del 3-1 subito ad Ascoli. La pausa rappresenta quindi un'occasione per Cheddira per migliorare ulteriormente condizione e intesa con i compagni, con l'obiettivo di assumere un ruolo sempre più centrale nell'attacco irpino.