Il Gol del Secolo compie 40 anni: la Lega Serie A celebra la magia di Maradona
Il 22 giugno è una data speciale per gli amanti del calcio perché in questo giorno, 40 anni fa, fu realizzato il gol più iconico della storia di questo sport: il cosiddetto "Gol del Secolo" siglato da Diego Armando Maradona. Anche la Lega Serie A, tramite il proprio sito ufficiale, ha voluto celebrare i 40 anni della magia del Pibe de Oro:
"Diego Maradona scrive una pagina di storia del calcio segnando una doppietta allo stadio Azteca di Città del Messico contro l'Inghilterra nei quarti dei Mondiali del 1986: il primo gol viene realizzato "un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios", il secondo, "Il Gol del Secolo", è una cavalcata di 60 metri (in 10 secondi) in cui "El Pibe de Oro" salta 5 avversari prima di segnare il gol del 2-0".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro