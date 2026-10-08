Hojlund non ha mai segnato gol 'decisivi' quest'anno: vuole sfatare tabù

Rasmus Højlund vive un avvio di stagione dai due volti. L’attaccante danese ha già segnato due gol con la maglia del Napoli, ma entrambe le reti sono arrivate in partite perse dagli azzurri, un dettaglio che toglie sapore a quanto fatto vedere sotto porta. Il numero, di per sé, racconta una presenza concreta nell’area avversaria, ma finora il suo contributo non si è tradotto in punti per la squadra di Allegri, che sta faticando a trovare continuità di risultati.

Contro il Frosinone a caccia del primo gol “pesante”

Ora Højlund punta a una rete da tre punti, quella che possa finalmente trasformare le sue giocate in un risultato utile. L’occasione può arrivare sabato sera al Maradona contro il Frosinone, in una gara che il Napoli non può sbagliare, dopo un avvio di campionato con soli 7 gol segnati nelle prime cinque giornate. Il danese, riscattato in estate dal Manchester United, ha la possibilità di diventare un punto di riferimento offensivo in una fase delicata, con una squadra ancora decimata dalle assenze e chiamata a un tour de force importante. Un suo gol decisivo darebbe slancio a tutto il gruppo e cambierebbe il significato delle sue prime reti in azzurro.