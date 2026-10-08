Napoli-Frosinone verso il sold out: premiata la strategia del club

Ultime calcio Napoli, la situazione verso la gara del Frosinone

Il prossimo match del Maradona tra Napoli e Frosinone va verso il tutto esaurito e segna il primo sold-out della stagione. Un risultato che arriva dopo l’inaspettato calo di pubblico registrato in occasione della sfida contro il Bologna, quando gli spalti non avevano risposto come ci si attendeva. Il dato rappresenta una testimonianza importante del sostegno della piazza, ma anche la prova dell’efficacia della politica societaria sulla vendita dei biglietti, che ha prodotto effetti immediati.

La svolta dei prezzi più bassi

A spiegarlo è Il Mattino: “De Laurentiis ha optato per una politica dei prezzi più bassa (e lo stesso farà per il match con il Bodo Glimt) e la risposta dei tifosi è stata immediata”. Una scelta, dunque, che il presidente ha deciso di replicare anche per la gara europea contro i norvegesi, nella convinzione che un biglietto più accessibile possa riportare in massa il pubblico azzurro allo stadio. Il Maradona si prepara quindi a una serata di grande cornice, con una risposta della tifoseria che arriva proprio nel momento in cui la squadra, alle prese con numerose assenze, ha bisogno del sostegno dei suoi tifosi. A completare il quadro ci sarà anche la presenza degli ospiti: nel settore a loro riservato sono attesi infatti 1300 tifosi del Frosinone, pronti a seguire in trasferta i gialloblù e a farsi sentire per tutta la partita.