Napoli era su Inzaghi, ma non poteva prenderlo. L'anno prossimo tornerà in Italia?

Nella prossima estate Simone Inzaghi tornerà, quasi certamente, in Europa. Dopo due stagioni all’Al Hilal con un ingaggio da 26 milioni di euro all’anno, il suo accordo scadrà e non è detto che venga rinnovato. Già nella scorsa estate non erano mancate le voci di addio, soprattutto perché il club saudita aveva cambiato proprietà e il tecnico non aveva gradito gli acquisti di Darwin Nunez e Akçiçek. Lo riporta Tmw.

Il nodo economico e l’accostamento al Napoli

Inzaghi, però, non aveva alcuna voglia di andare via per non perdere i propri privilegi economici, a partire dalla tassazione a zero euro in Arabia Saudita. La questione economica, con ogni probabilità, ha pesato anche per lo stesso club, che in caso di separazione avrebbe comunque dovuto corrispondere certe cifre al tecnico. Ora il quadro sembra destinato a cambiare, con un ritorno nel calcio europeo sempre più probabile. Il nome di Inzaghi, del resto, era già stato accostato anche al Napoli.