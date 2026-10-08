Il Napoli ha un palleggiatore in più: i numeri esaltano il futuro protagonista

Manca il Beukema anche palleggiatore al Napoli. Il Napoli fatica in avanti, e i numeri dell’avvio di stagione lo confermano. Dopo le prime cinque giornate di Serie A gli azzurri hanno realizzato appena 7 gol, contro i 10 segnati nello stesso momento della stagione 2025/26. Uno di questi porta proprio la firma di Beukema, a segno all’esordio. Il calo si riflette anche nella gestione del possesso nella metà campo avversaria: lo scorso anno la squadra registrava una percentuale di passaggi riusciti dell’84%, mentre in questo avvio il dato è sceso all’81%.

Beukema, un rendimento sopra la media

In questo contesto, il difensore olandese si distingue in positivo. Nella stagione 2025/26, infatti, Beukema ha fatto registrare un 86% di passaggi riusciti nella metà campo avversaria, un valore superiore sia alla media del Napoli della passata stagione sia, soprattutto, al dato attuale della squadra. Un rendimento confermato dalle altre statistiche dello scorso campionato, tutte al di sopra della media odierna: il 91% di passaggi riusciti e il 21,53 di passaggi in avanti riusciti a partita, che ne fanno il primo difensore della Serie A e il secondo giocatore in tutto il campionato. A questi si aggiungono l’85% di passaggi in avanti riusciti e l’83% di passaggi riusciti nella trequarti avversaria.