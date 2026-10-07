Foto Napoli-Frosinone, Maradona verso il sold out: ultimi posti in diversi settori

Napoli-Frosinone verso il tutto esaurito al Maradona: ultimi posti disponibili in diversi settori dello stadio.

Cresce l'attesa per Napoli-Frosinone, in programma sabato sera allo Stadio Diego Armando Maradona. A pochi giorni dalla sfida, la vendita dei biglietti procede a ritmo sostenuto e l'impianto di Fuorigrotta viaggia verso il tutto esaurito. Dalla situazione della disponibilità dei tagliandi risultano infatti diversi settori ormai vicini all'esaurimento: per la Curva A anello inferiore sono segnalati gli ultimi posti, mentre per la Curva B anello inferiore la disponibilità è bassa. Situazione analoga nelle tribune, con una presenza sempre più ridotta di biglietti acquistabili.

Napoli-Frosinone, ultimi biglietti al Maradona: disponibilità ridotta in quasi tutti i settori

La corsa al biglietto riguarda praticamente tutto lo stadio. Sono indicati gli ultimi posti in Tribuna Posillipo Premium, Tribuna Nisida e Distinti anello superiore, mentre la disponibilità risulta bassa in Tribuna Posillipo e Distinti anello inferiore. Resta invece media, al momento della rilevazione, quella per la Tribuna Ospiti superiore. Numeri che confermano la grande risposta del pubblico azzurro per il ritorno del Napoli al Maradona dopo la lunga sosta per le Nazionali. Con la vendita ancora aperta e pochissimi tagliandi rimasti in diversi settori, la sfida contro il Frosinone si prepara dunque a essere disputata davanti a uno stadio praticamente pieno.