Messi saluta l’Argentina con 208 presenze e 126 gol: solo CR7 ha giocato di più

Messi chiude dopo 21 anni con l’Argentina: 208 presenze, 126 gol e numerosi record. Solo Cristiano Ronaldo ha giocato di più.

Dopo 21 anni, 208 presenze e 126 gol, si è conclusa la straordinaria storia di Lionel Messi con la Nazionale argentina. Un percorso iniziato nel 2005 e sviluppatosi attraverso sei edizioni dei Mondiali e sette della Copa America, durante il quale il fuoriclasse ha attraversato tre generazioni differenti fino a diventare il simbolo assoluto dell'Albiceleste. Adesso, a 39 anni, Messi si avvia verso l'ultima fase della propria carriera con l'Inter Miami, lasciando alla Nazionale una serie impressionante di numeri e record. La sua prima partita con la selezione maggiore risale al 17 agosto 2005 a Budapest, quando, appena diciottenne e con il numero 18 sulle spalle, entrò nell'amichevole contro l'Ungheria e venne espulso dopo appena due minuti per una gomitata a Vilmos Vanczak. Quella partita rappresentò comunque la prima delle 135 vittorie ottenute con Messi in campo, alle quali si aggiungono 43 pareggi e 30 sconfitte, considerando come pareggi le gare decise ai rigori.

Messi, dall’esordio con espulsione alle goleade: numeri e curiosità con l’Argentina

Tra le vittorie più larghe della sua lunghissima esperienza internazionale figurano tre 7-0, ottenuti in amichevole contro Hong Kong nel 2014, Bolivia nel 2015 e Curaçao nel 2023. In tutte e tre le occasioni Messi realizzò almeno una doppietta. Curioso anche il dato relativo alle espulsioni: oltre al cartellino rosso ricevuto all'esordio, il fuoriclasse argentino venne espulso nella finale per il terzo posto della Copa America 2019 contro il Cile. Sono dunque due i rossi collezionati nelle 208 presenze con l'Albiceleste, contro uno soltanto nelle 970 partite complessivamente disputate con i club.

Messi secondo solo a Cristiano Ronaldo: il record delle presenze in Nazionale

Le 208 apparizioni collocano Messi ai vertici della storia del calcio internazionale maschile. Davanti all'argentino, secondo i dati riportati, c'è soltanto Cristiano Ronaldo, arrivato a quota 234 presenze con il Portogallo. Messi entra inoltre nel ristrettissimo gruppo di calciatori capaci di superare le 200 partite con la propria Nazionale, insieme al croato Luka Modric e al kuwaitiano Bader Al-Mutawa. Numeri che accompagnano l'addio di uno dei protagonisti più longevi della storia dell'Argentina: 208 presenze, 126 reti e 21 anni con la maglia dell'Albiceleste.