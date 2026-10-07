FIGC, elezioni il 14 dicembre: slitta la convocazione dell’assemblea

FIGC, elezioni il 14 dicembre: slitta la convocazione dell’assembleaTuttoNapoli.net
Oggi alle 20:10Notizie
di Antonio Noto
Slitta la convocazione dell’assemblea FIGC, ma la data delle elezioni resta fissata al 14 dicembre: Malagò verso la presidenza.

Bisognerà attendere ancora qualche ora per la convocazione dell’assemblea elettiva straordinaria della FIGC, inizialmente prevista per oggi. Come riferisce Tuttomercatoweb, nel pomeriggio il CONI ha trasmesso alla Federcalcio la ratifica del commissariamento, mentre la convocazione dell'assemblea era già pronta. Gli uffici federali hanno però preferito prendersi ulteriore tempo per valutare eventuali modifiche al regolamento dell'assemblea prima di procedere formalmente. Uno slittamento che non modifica lo scenario delineatosi nelle ultime ore, con Giovanni Malagò, attuale commissario straordinario, indicato come il grande favorito per essere rieletto alla guida della Federcalcio.

Elezioni FIGC il 14 dicembre a Roma: Malagò verso la rielezione

Non cambia, infatti, la data individuata per le elezioni del nuovo presidente della FIGC. L'assemblea elettiva straordinaria si terrà il prossimo 14 dicembre a Roma, all'Hilton di Fiumicino. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, con tutta probabilità l'appuntamento porterà alla rielezione di Malagò come presidente federale. Dopo il commissariamento ratificato dal CONI, si prepara dunque il percorso che dovrà condurre la Federcalcio verso il ripristino dei propri organi elettivi.