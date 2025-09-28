Prima pagina La Gazzetta dello Sport su Milan-Napoli: "Testa o fuga"

"L'Inter decolla". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La formazione di Cristian Chivu conquista tre punti importanti alla Unipol Domus. I nerazzurri si sono imposti 2-0 a Cagliari sui rossoblù di Pisacane grazie alla rete messa a segno dopo nove minuti da Lautaro Martinez e nella seconda frazione di gara da Francesco Pio Esposito.

In taglio alto c'è spazio ovviamente anche per il big match di stasera a San Siro tra Milan e Napoli. "Testa o fuga", titola il quotidiano rosa. "Per chi vince il piatto è ricco", si legge ancora. Il focus della Gazzetta è sulle mosse di Allegri e Conte.