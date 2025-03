Ufficiale I tifosi hanno scelto: ecco chi è l'MVP azzurro del mese di febbraio

I tifosi hanno votato ed eletto Giacomo Raspadori come il giocatore del mese di febbraio in casa Napoli. Di seguito il comunicato del club azzurro: "Giacomo Raspadori eletto Player of the Month di Febbraio dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro attaccante come miglior giocatore del mese.

A Febbraio Raspadori ha segnato nella trasferta dell'Olimpico, contro la Lazio, e del Sinigaglia al cospetto del Como, disputando ottime prestazioni. Complimenti a Jack, POTM di Febbraio powered by MSC!".