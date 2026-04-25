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Il Napoli vince e convince, Il Mattino: "Valanga azzurra"

Il Napoli vince e convince, Il Mattino: "Valanga azzurra"
Oggi alle 02:00Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net
Il Napoli dilaga e si diverte - scrive il quotidiano - e si riprende il secondo posto con un Alisson strepitoso.

Valanga azzurra, titola in prima pagina il quotidiano napoletano Il Mattino raccontando della vittoria del Napoli contro la Cremonese per 4-0. Il Napoli dilaga e si diverte - scrive il quotidiano - e si riprende il secondo posto con un Alisson strepitoso. Il riscatto dei big nella notte show il fondo di Francesco De Luca. Di seguito la prima pagina integrale