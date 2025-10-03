Prima pagina

Il Mattino: “Ok, la carica è giusta”

di Francesco Carbone

“Ok, la carica è giusta”, apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando dell’ultima vittoria del Napoli contro lo Sporting Lisbona e proiettandosi alla prossima gara di campionato contro il Genoa: “Dopo la Champions, il Napoli vuole rilanciarsi anche in campionato”. Di seguito la prima pagina integrale: