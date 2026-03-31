Ufficiale Il Tottenham annuncia De Zerbi: "E' tra i tecnici più creativi del mondo"

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Ora è ufficiale: Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham. E' lui a prendere il posto di Tudor. L'annuncio sui canali social del club da qualche mnuto.

Roberto De Zerbi ha dichiarato: “Sono felicissimo di entrare a far parte di questo fantastico club calcistico, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo. La loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo giocando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi. Sono qui perché credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare il massimo e contribuire a realizzarla. La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, e questo sarà il nostro obiettivo principale fino al fischio finale dell'ultima partita della stagione. Non vedo l'ora di tornare in campo per gli allenamenti e lavorare con questi giocatori per raggiungere questo traguardo”.

Il direttore sportivo degli Spurs, Johan Lange, ha dichiarato: "Roberto era il nostro obiettivo numero uno per l'estate e siamo molto contenti di essere riusciti a ingaggiarlo ora. È uno degli allenatori più creativi e lungimiranti del calcio mondiale e porta con sé una vasta esperienza ai massimi livelli, inclusa la Premier League."