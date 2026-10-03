McTominay, rientro ancora incerto: c’è una data cerchiata in rosso
C'è una data cerchiata in rosso sul calendario del Napoli per il ritorno di Scott McTominay. Martedì il centrocampista scozzese si sottoporrà a una visita specialistica per ottenere l'idoneità sportiva, un passaggio fondamentale dopo l'ablazione cardiaca alla quale è stato sottoposto. L'esito dell'esame chiarirà se McTominay potrà tornare progressivamente a disposizione di Massimiliano Allegri. A riferirlo è Sportmediaset, che sottolinea come un eventuale esito positivo possa avvicinare il rientro del centrocampista tra i disponibili.
McTominay, possibile convocazione contro il Frosinone
A Castel Volturno filtra fiducia e, in caso di esito positivo della visita, non viene esclusa la possibilità che Allegri possa inserire McTominay tra i convocati per la sfida di campionato contro il Frosinone, in programma il 10 ottobre al Maradona. Sarà comunque il tecnico, insieme allo staff medico, a valutare le condizioni atletiche dello scozzese e a stabilire tempi e modalità del suo ritorno. La visita rappresenta quindi il primo passaggio decisivo: ottenuto il via libera, McTominay potrà proseguire il percorso verso il ritorno all'attività agonistica.
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