McTominay, rientro ancora incerto: c’è una data cerchiata in rosso

Scott McTominay vede avvicinarsi il ritorno in campo: martedì il centrocampista del Napoli si sottoporrà ad una visita specialistica.

C'è una data cerchiata in rosso sul calendario del Napoli per il ritorno di Scott McTominay. Martedì il centrocampista scozzese si sottoporrà a una visita specialistica per ottenere l'idoneità sportiva, un passaggio fondamentale dopo l'ablazione cardiaca alla quale è stato sottoposto. L'esito dell'esame chiarirà se McTominay potrà tornare progressivamente a disposizione di Massimiliano Allegri. A riferirlo è Sportmediaset, che sottolinea come un eventuale esito positivo possa avvicinare il rientro del centrocampista tra i disponibili.

McTominay, possibile convocazione contro il Frosinone

A Castel Volturno filtra fiducia e, in caso di esito positivo della visita, non viene esclusa la possibilità che Allegri possa inserire McTominay tra i convocati per la sfida di campionato contro il Frosinone, in programma il 10 ottobre al Maradona. Sarà comunque il tecnico, insieme allo staff medico, a valutare le condizioni atletiche dello scozzese e a stabilire tempi e modalità del suo ritorno. La visita rappresenta quindi il primo passaggio decisivo: ottenuto il via libera, McTominay potrà proseguire il percorso verso il ritorno all'attività agonistica.