Lang, (per ora) niente rilancio a Napoli: Allegri ha le stesse difficoltà di Conte

Allegri gli ha concesso nuove opportunità, ma il rendimento resta ancora lontano da quello che il Napoli si aspettava dal suo arrivo.

Il cambio di allenatore non ha ancora rappresentato la svolta per Noa Lang. L’esterno olandese, arrivato lo scordo anno a Napoli con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo importante, continua a faticare nel trovare continuità anche con Massimiliano Allegri. Dopo un primo periodo complicato con Antonio Conte, il passaggio alla nuova gestione doveva rappresentare l’occasione per ripartire, ma finora il rilancio non si è concretizzato: quattro presenze in Serie A, appena 183 minuti giocati, nessun gol e nessun assist. Numeri che raccontano le difficoltà di un giocatore ancora alla ricerca della sua dimensione in maglia azzurra, riporta Tmw.

Lang, dall'esclusione con l'Arsenal alle chance con Bologna e Fiorentina

La situazione si è complicata ulteriormente nelle ultime settimane. Lang era stato escluso dalla sfida di Champions League contro l’Arsenal dopo che il direttore sportivo Giovanni Manna aveva parlato di un “comportamento non idoneo”. L’olandese è poi tornato a disposizione, trovando spazio contro Bologna e Fiorentina, ma senza riuscire a lasciare il segno. Allegri gli ha concesso nuove opportunità, ma il rendimento resta ancora lontano da quello che il Napoli si aspettava dal suo arrivo. Il talento e le qualità offensive rimangono a disposizione dell’allenatore, ma per Lang la vera sfida è trasformare le occasioni in continuità e ritrovare quel ruolo da protagonista che finora non è riuscito a conquistare.