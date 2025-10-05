Ultim'ora Italia, Gattuso lascia a casa l’infortunato Politano: al suo posto c'è Spinazzola!

Matteo Politano, dopo l'infortunio muscolare accusato stasera in Napoli-Genoa, non andrà in Nazionale. Al suo posto il ct dell'Italia Rino Gattuso ha chiamato l'altro esterno del Napoli, Leonardo Spinazzola, per le prossime due gare dell'Italia valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 con Estonia (11 ottobre, Tallinn) e Israele (14 ottobre, Udine).

Il primo ad alzare bandiera bianca è stato il regista slovacco, Lobotka, che sul finale del primo tempo ha lamentato un dolore all'altezza dell'adduttore. All'inizio della seconda frazione di gioco, poi è toccato a Politano un guaio fisico: un fastidio al flessore della coscia destra, dopo aver richiamato l'attenzione della panchina di Conte per la sostituzione. Adesso saranno gli esami strumentali a certificare entità degli infortuni e tempi di recupero.

