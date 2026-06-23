Ultim'ora Futuro Italia, Malagò vuole scegliere prima il dt poi il ct: Maldini difficile, i nomi al vaglio

vedi letture

La priorità di Giovanni Malagò è la scelta del direttore tecnico, figura chiave per la nomina del prossimo commissario tecnico.

Dopo le elezioni di ieri, che hanno visto Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della FIGC con il 68,58% dei voti, si apre ufficialmente una nuova fase per il calcio italiano. La prima decisione - riporta Sky - riguarderà la definizione della struttura tecnica della Nazionale, con un percorso già tracciato nelle sue linee guida.

La scelta del direttore tecnico e i nomi in corsa

La priorità della nuova gestione sarà l’individuazione del direttore tecnico, figura che verrà scelta prima del commissario tecnico e che avrà un ruolo centrale nella costruzione del progetto azzurro. Tra i nomi valutati c’è quello di Paolo Maldini, anche se al momento non emergono segnali concreti di un suo possibile ingresso. In alternativa si fanno i nomi di Claudio Ranieri e di Gianluigi Buffon, già coinvolto in passato nel mondo della Nazionale e considerato una figura interna di riferimento.