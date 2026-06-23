Futuro Italia, Malagò vuole scegliere prima il dt poi il ct: Maldini difficile, i nomi al vaglio
Dopo le elezioni di ieri, che hanno visto Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della FIGC con il 68,58% dei voti, si apre ufficialmente una nuova fase per il calcio italiano. La prima decisione - riporta Sky - riguarderà la definizione della struttura tecnica della Nazionale, con un percorso già tracciato nelle sue linee guida.
La scelta del direttore tecnico e i nomi in corsa
La priorità della nuova gestione sarà l’individuazione del direttore tecnico, figura che verrà scelta prima del commissario tecnico e che avrà un ruolo centrale nella costruzione del progetto azzurro. Tra i nomi valutati c’è quello di Paolo Maldini, anche se al momento non emergono segnali concreti di un suo possibile ingresso. In alternativa si fanno i nomi di Claudio Ranieri e di Gianluigi Buffon, già coinvolto in passato nel mondo della Nazionale e considerato una figura interna di riferimento.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro