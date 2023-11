Khvicha Kvaratskhelia subito a segno con la maglia della Georgia.

Khvicha Kvaratskhelia subito a segno con la maglia della Georgia. Il talento del Napoli viene imbeccato con un preciso filtrante da Giorgi Chakvetadze e a tu per tu con Unai Simon non sbaglia e segna il gol dell’1-1 contro la Spagna al 10’. Terza rete consecutiva per l'ex Dinamo Batumi dopo la doppietta alla Scozia.