L'arrivo di Hojlund a Napoli? I tifosi sperano accada una cosa

vedi letture

La trattativa tra il Napoli e il Manchester Utd per l'attaccante danese continua. L'affare sembra in dirittura d'arrivo e tutti i tifosi azzurri, carichi d'entusiasmo, cercano nel danese l'appiglio ulteriore per poter puntare in alto in questa stagione. Højlund sarebbe pronto allo sbarco sotto il Vesuvio con un prestito da 5 milioni e obbligo di riscatto a 45. Cifre importanti, ma che fanno felici le casse dei Red Devils, che già nella passata stagione incassarono 30 milioni per la cessione di Scott McTominay.

L'impatto dello scozzese è stato devastante in Serie A, tanto da diventarne l’MVP nella passata stagione con la vittoria dello scudetto. Ma l'arrivo del numero 8 azzurro è stata quasi una casualità, visto l'inserimento dell'Atalanta nella trattativa per Brescianini, che entra a Villa Stuart da promesso giocatore azzurro ed esce come nuovo giocatore nerazzurro, sponda Bergamo. Da qui la scelta forte e prepotente di andare sullo scozzese, in cerca di ribalta proprio come l'attaccante danese.

E allora il paragone viene facile: il pensiero affolla la mente e diventa una speranza per i tifosi azzurri di avere, come per McTominay, l'ennesimo idolo in arrivo da Manchester, anche questo totalmente inaspettato, visto l'infortunio di Lukaku nell'ultima amichevole contro i greci dell’Olympiacos. Ora, per Rasmus, si attende la stretta finale e poi l'annuncio per un colpo che potrebbe davvero far alzare ulteriormente l'asticella della stagione azzurra.