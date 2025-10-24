Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Conte-Chivu, la rabbia e la calma"

vedi letture

"Conte-Chivu, la rabbia e la calma" si legge in alto sulla prima de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il titolo centrale è il seguente: "Una fame da Diavolo". I rossoneri infatti apriranno l'ottavo turno a San Siro, dove ospiteranno il Pisa con l'occasione di poter allungare in testa alla classifica. La formazione di Max Allegri infatti in caso di successo potrebbe andare a + 4 rispetto a Inter, Napoli e Roma, lanciando un altro segnale importante in questo avvio di stagione.

In prima pagina però, come detto, c'è spazio anche per il big match tra Napoli e Inter, che domani pomeriggio si affronteranno al Maradona. Da un lato ci sarà la rabbia degli azzurri, feriti dalla sconfitta subita in Champions contro il PSV Eindhoven. Dall'altra invece ci sarà la calma dei nerazzurri, che puntano con forza alla quinta vittoria di fila in campionato ma che sarebbe anche l'ottava considerando pure la Champions League.

