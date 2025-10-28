Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "De Bruyne si opera. Il Napoli per lo scatto"

"Avanti Spalletti" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al prossimo allenatore della Juventus. Dopo aver esonerato Igor Tudor, la società bianconera si prepara ad affondare il colpo per Luciano Spalletti. Comollli oggi incontrerà l'ex ct, ed è atteso l'ok. Otto mesi di contratto e rinnovo in caso di Champions è la proposta attualmente sul tavolo.

Raffaele Palladino e Roberto Mancini sono le alternative se non dovesse andare in porto l'affare con Spalletti. Domani intanto, quando allo Stadium arriverà l'Udinese, in panchina ci sarà Brambilla della Juventus Next Gen. "De Bruyne si opera. Il Napoli per lo scatto" si legge in basso.