Prima pagina

La Gazzetta dello Sport intervista Ibra: "Milan ti aiuto a vincere", e Juve su Maignan

La Gazzetta dello Sport intervista Ibra: "Milan ti aiuto a vincere", e Juve su MaignanTuttoNapoli.net
Oggi alle 07:45Notizie
di Fabio Tarantino

"Milan ti aiuto a vincere" è il titolo che si legge in prima pagina su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che intervista il dirigente rossonero ed ex giocatore, Zlatan Ibrahimovic. Di spalla si parla anche di mercato con l'ultima idea della Juventus che è Maignan, portiere di Allegri. Non ci sono riferimenti al Napoli in prima. 