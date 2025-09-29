Prima pagina
La Gazzetta dello Sport: "Milan da leoni. Batte il Napoli e lo affangia in vetta"
"Milan da leoni" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi dopo la vittoria per 2-1 del Milan in casa contro il Napoli. Fermata la capolista dopo 4 vittorie consecutive. Nel posticipo della quinta giornata trionfo rossonero grazie ai gol di Pulisic e Saelemaekers. Nella ripresa, nonostante il rosso a Estupinian e il gol su rigore di De Bruyne, la resistenza rossonera ha premiato la squadra di Allegri che ora si gode il primo posto in classifica.
La terza capolista - Al primo posto, oltre a Napoli e Milan, c'è anche la Roma che nel pomeriggio ha battuto con il punteggio di 2-0 l'Hellas Verona: "Gasperini è in volo con Dovbyk e Soulé", sottolinea la Rosea.
