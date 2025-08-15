Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Napoli, ansia Lukaku. Rischia di non esserci per il campionato"

"Inter, ecco Koné". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulle mosse di mercato dell'Inter. I nerazzurri infatti avrebbero aperto la trattativa con la Roma per avere il centrocampista francese, che potrebbe costare anche 40 milioni di euro. La Roma a questo punto virerebbe su Jadon Sancho e Leon Bailey, dato che Gasperini ha chiesto dei nuovi rinforzi per un attacco che non l'ha ancora convinto al 100%. L'Inter, nonostante l'investimento Koné, non sembra intenzionata a mollare la presa per Lookman.

NAPOLI - In prima pagina c'è spazio anche per il Napoli, in apprensione per le condizioni di Romelu Lukaku. L'attaccante infatti ha accusato un problema muscolare nell'amichevole giocata ieri contro l'Olympiacos. Un campanello d'allarme per il tecnico Antonio Conte, che rischia di perdere il proprio centravanti in vista del primo impegno di campionato previsto il 23 agosto in casa del Sassuolo.