Le probabili formazioni di Napoli-Roma: torna Lobotka dal 1', Conte ha un dubbio

vedi letture

Il Napoli di Antonio Conte affronta in casa la Roma: gli azzurri sono alla ricerca della vittoria che manca da due giornate dopo gli stop contro Atalanta e Inter. Proprio questi ultimi due incontri hanno permesso alle inseguitrici di accorciare in classifica: i partenopei dovranno difendere il primo posto attentato dalle cinque squadre dietro in due punti. Al Maradona arriva la prima Roma di Claudio Ranieri: il tecnico giallorosso proverà a dare quantomeno una scossa emotiva ai suoi, scivolati in dodicesima posizione in Serie A dopo l'avvio di De Rossi e la deludente gestione Juric.

Statistiche - Il Napoli non ha mai perso negli ultimi sei incroci interni contro la Roma: tre le vittorie e tre i pareggi. Antonio Conte non perde due partite consecutive in casa dal novembre 2009: era alla guida dell'Atalanta e mise in fila due sconfitte a Bergamo proprio contro Roma e Juve. I giallorossi hanno vinto solo tre delle prime dodici gare in questa Serie A: è dal 1980 che non trovano almeno quattro successi dopo le tredici partite iniziali di un campionato. La Roma non conquista tre punti in trasferta da ben nove match (5 sconfitte e 4 pareggi): è dal 2000 che non registrano una striscia peggiore, allora undici partite consecutive in trasferta senza vincere. Romelu Lukaku, ex di giornata, ha contribuito a quattro gol nelle cinque partite giocate contro i giallorossi. Stephan El Shaarawy ha segnato ben cinque reti in carriera al Napoli e tutte sono state realizzate al Maradona.

Le ultime sul Napoli

Mister Antonio Conte potrà contare sulla rosa al completo per la sfida, avendo Lukaku e McTominay già smaltito i piccoli problemi accusati in nazionale. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e ballottaggio Olivera-Spinazzola con l'uruguagio che potrebbe rifiatare dopo gli impegni oltreoceano. In cabina di regia torna Lobotka dal primo minuto, coadiuvato da Anguissa e McTominay. Davanti confermato il tridente Politano-Lukaku-Kvaratskhelia.

Le ultime sulla Roma

Curiosità e dubbi su quella che sarà la prima Roma di Claudio Ranieri, che ha solo pochi giorni con il gruppo al completo. Il tecnico di Testaccio dovrebbe ripartire dal 4-4-2 che ha più volte utilizzato in carriera: dunque Svilar tra i pali, Celik e Angelino laterali con Mancini e N'Dicka a completare la linea difensiva. In mediana provati Koné e Cristante con la novità Pellegrini largo a sinistra e Soulé dall'altro lato; davanti Dybala non è ancora al meglio, neanche oggi s'è allenato in gruppo, ed è quindi già preallertato El Shaarawy che scivolerebbe a centrocampo con uno tra Soulé e Pellegrini a supporto di Dovbyk.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Olivera-Spinazzola 55-45%, McTominay-Gilmour 70-30%

ROMA (4-4-2): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka, Angelino; Soulé, Koné, Cristante, Pellegrini; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

Ballottaggi: Pellegrini-Pisilli 55-45%, Soulé-El Shaarawy 55-45%, Dybala-El Shaarawy 55-45%

Indisponibili: Hermoso, Saelemaekers, Shomurodov

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), domenica 24 novembre ore 18.00

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e Radio Rai e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net