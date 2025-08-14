Liverpool, Slot come Conte: "Abbiamo cambiato tanto, dura confermarsi campioni"

La Premier League 2025/2026 prenderà ufficialmente il via domani con l'anticipo che vedrà scendere in campo il Liverpool di Arne Slot ad Anfield contro il Bournemouth. In vista del match d'apertura della nuova stagione il tecnico dei Reds ha già parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia e, come Conte ieri, ha fatto riferimento ai tanti acquisti e alle novità rispetto all'ambizione di conitinuare a vincere.

"Il motivo per cui è così difficile conservare il titolo risiede principalmente nel fatto che ci sono tanti concorrenti che possono vincere il campionato. Vincerlo una volta è già molto speciale, figuriamoci se riesci a vincerlo due volte in tre, quattro o cinque anni, come abbiamo fatto noi. Quindi è incredibile se riesci a farlo in questo campionato. Probabilmente quest'anno sarà più difficile che in passato, perché ogni squadra porta nuovi giocatori, ma sicuramente anche i nostri principali avversari lo hanno fatto".