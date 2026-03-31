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Lobotka inamovibile: Calzona lo schiera dal 1' nell’amichevole tra Slovacchia e Romania

Lobotka inamovibile: Calzona lo schiera dal 1' nell’amichevole tra Slovacchia e RomaniaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:45Notizie
di Francesco Carbone
Allo Tehelné pole di Bratislava, la Slovacchia torna in campo per un’amichevole contro la Romania, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.

Allo Tehelné pole di Bratislava, la Slovacchia torna in campo per un’amichevole contro la Romania, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. La squadra slovacca arriva all’appuntamento dopo la deludente sconfitta per 4-3 contro il Kosovo nella semifinale playoff per l’accesso al Mondiale.

Lobotka inamovibile per Calzona

Tra i protagonisti più attesi della sfida c’è Stanislav Lobotka, scelto dal commissario tecnico Francesco Calzona per guidare il centrocampo. Il regista del Napoli agirà davanti alla difesa nel ruolo di vertice basso, partendo dunque dal primo minuto e assumendo un ruolo chiave nella costruzione del gioco della sua nazionale.