Ufficiale
Lobotka inamovibile: Calzona lo schiera dal 1' nell’amichevole tra Slovacchia e Romania
TuttoNapoli.net
Allo Tehelné pole di Bratislava, la Slovacchia torna in campo per un’amichevole contro la Romania, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.
Allo Tehelné pole di Bratislava, la Slovacchia torna in campo per un’amichevole contro la Romania, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. La squadra slovacca arriva all’appuntamento dopo la deludente sconfitta per 4-3 contro il Kosovo nella semifinale playoff per l’accesso al Mondiale.
Lobotka inamovibile per Calzona
Tra i protagonisti più attesi della sfida c’è Stanislav Lobotka, scelto dal commissario tecnico Francesco Calzona per guidare il centrocampo. Il regista del Napoli agirà davanti alla difesa nel ruolo di vertice basso, partendo dunque dal primo minuto e assumendo un ruolo chiave nella costruzione del gioco della sua nazionale.
Pubblicità
Notizie
Copertina Lukaku rompe il silenzio sui social: “Ecco come stanno le cose, devo stare bene per aiutare il Napoli” di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
06 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Milan
In primo piano
Pierpaolo MatroneDe Bruyne: "Sto bene, già giocato più di quanto pensassi! Lukaku? A Napoli tutto amplificato..."
Arturo MinerviniPodcastBellinazzo: "Ecco cosa cambia per il Napoli con le nuove regole sul blocco del mercato"
Pierpaolo MatroneBlocco mercato gennaio, che paradosso per il Napoli! Ora la Figc cambia le norme: i dettagli
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l'incredibile apertura di Conte, il pazzesco dato di McTominay, il mistero Lukaku e il salmone Buongiorno
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Roba straordinaria in 7 mesi! Finalmente un clean sheet! Sul doppio play..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com