Lukaku assente alla ripresa a Castel Volturno, Mediaset: Napoli pronto a metterlo fuori rosa

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Una posizione che non è cambiata e che, anzi, sembra destinata a irrigidirsi ulteriormente con possibili sanzioni ancora più drastiche.

La risposta era attesa per le 11.30, orario della ripresa degli allenamenti del Napoli a Castel Volturno dopo tre giorni di riposo in vista del big match di lunedì sera al Maradona contro il Milan. E alla fine è arrivata quella che molti prevedevano: Romelu Lukaku non si è presentato ed è rimasto in Belgio. La società aveva già deciso di adottare una linea dura e non è tornata sui propri passi nemmeno dopo il messaggio pubblicato sui social dal giocatore, in cui spiegava la sua condizione fisica e psicologica. Il club azzurro - riferisce Sport Mediaset - è ora pronto a prendere provvedimenti severi, fino all’ipotesi di mettere l’attaccante fuori rosa di fronte a questa nuova assenza. Già nei giorni scorsi il Napoli aveva deciso di multarlo, dopo che Lukaku aveva scelto autonomamente, senza l’autorizzazione della società, di restare in Belgio per allenarsi. Una posizione che non è cambiata e che, anzi, sembra destinata a irrigidirsi ulteriormente con possibili sanzioni ancora più drastiche.

La nota ufficiale della SSC Napoli

La posizione del Napoli, in merito all'assenza di Romelu Lukaku alla ripresa della preparazione a Castel Volturno, è arrivata tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato", recita il comunicato del club partenopeo.

La posizione di Romelu Lukaku

Il giocatore ieri aveva in qualche modo preannunciato la sua scelta di restare in Belgio con un comunicato tramite una storia Instagram: "Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale - è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa. Penso che la maggior parte di voi abbia visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra … ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato tanto quest’anno… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio".